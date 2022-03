La Scuola Cai “Bismantova” organizza il Corso di arrampicata libera

La Scuola di alpinismo, scialpinismo e arrampicata libera “Bismantova” del Cai organizza anche nel 2022 il Corso di arrampicata libera, rivolto a chi vuole iniziare a cimentarsi con questa disciplina oppure a chi sta già muovendo i primi passi ma vuole approcciarsi con metodo all’esperienza.

Il Corso si svolgerà tra aprile e maggio e verrà presentato il 31 marzo alle 21:00 nella sede del Cai, in via Caduti delle Reggiane 1 H a Reggio Emilia. Potranno accedere alla sala un massimo di 30 persone; il mancato accesso alla presentazione non pregiudica la possibilità di iscriversi al corso. Per info: https://scuolabismantova.it/corsi/arrampicata-libera/al1-2022. Le iscrizioni al Corso inizieranno il giorno il 31 marzo e termineranno il 14 aprile,

Sono previste sei uscite pratiche, in buona parte alla Pietra di Bismantova, e nelle falesie della Val d’Adige, dove verranno sperimentate le tecniche base di progressione. Sono previste inoltre lezioni teoriche e lezioni pratiche presso la palestra “Just Climb!” di Reggio Emilia, per approfondire gli aspetti di didattica e introduzione all’arrampicata, oltre che le manovre e tecniche necessarie per affrontare la disciplina in modo corretto. La Scuola “Bismantova” è promossa dalle Sezioni Cai Bismantova, Reggio Emilia e Sassuolo.