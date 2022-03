Pagamenti latte, Granarolo riconosce agli allevatori minimo 48 centesimi al litro oltre a Iva e premio qualità: la soddisfazione dell’assessore regionale all’Agricoltura Mammi

“Scelta responsabile e di grande significato”. Così l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi – in visita all’azienda, ospite del presidente della società Gianpiero Calzolari – commenta l’impegno di Granarolo nel riconoscere agli allevatori un aumento sul prezzo del latte alla stalla minimo a 48 centesimi al litro al quale aggiungere Iva e premio qualità, a sostegno dell’intera filiera lattiero-casearia italiana.

“Questa è la strada giusta da seguire- prosegue Mammi -, in un momento in cui gli allevatori sono in grande difficoltà. Sia un esempio per tutto il Paese, solo insieme possiamo salvare gli allevamenti. È l’ennesima dimostrazione dell’attenzione che questa grande cooperativa riserva ai territori e in questi giorni, nel corso della visita, ho potuto anche apprezzarne qualità, sicurezza alimentare e innovazione. Si tratta di una realtà che accorpa 600 produttori di latte associati, distribuiti in dodici regioni e in 4 cooperative di raccolta”.