Sabato 2 aprile passeggiata per le vie di Spilamberto, alla scoperta dei luoghi del percorso partecipativo

Entra nel vivo il percorso “Facciamo un patto! Attiviamoci per la cura dei luoghi di Spilamberto”, progetto che intende coinvolgere la comunità locale nella definizione di proposte di Patti di collaborazione per la gestione e la cura degli spazi pubblici di Spilamberto, intesi quali beni comuni da tutelare, valorizzare e presidiare attraverso l’uso collettivo.

Sabato 2 aprile si terrà difatti “Esploriamo”, un pomeriggio di urban trekking per scoprire le aree cittadine oggetto del percorso e per raccogliere idee, proposte e suggerimenti di cura condivisa e comunitaria. Il ritrovo è previsto alle ore 14 in piazza Leopardi, dà lì ci si muoverà verso il parco Malatesta (ore 14.40), il parco del Magalasso (ore 15.20), il parchetto di via Gibellini (ore 16.00), il parco degli Alpini (ore 16.40), piazza Sassatelli (ore 17.20) per poi arrivare alla Rocca Rangoni alle ore 18.

“Con questa passeggiata – afferma l’assessore alla Partecipazione Stefania Babiloni – iniziamo gli incontri e le iniziative in programma per sensibilizzare e informare tutti i cittadini di questa importante opportunità per la nostra comunità. Durante il percorso, incontreremo esponenti di associazioni e membri della comunità locale che ci racconteranno i luoghi che via via visiteremo, la loro storia e le eventuali criticità. La passeggiata si concluderà all’interno di Rocca Rangoni, dove inizierà il Salotto delle Idee.

“Durante il Salotto delle Idee – continua l’assessore ai Lavori Pubblici Mirella Spadini i partecipanti esprimeranno il loro punto di vista su quanto visto, sulle possibili iniziative da proporre e sulle strategie da adottare; insieme si abbozzerà un primo quadro di indirizzo su come intervenire per migliorare e valorizzare la qualità degli spazi in cui viviamo. Vorremmo che il progetto coinvolgesse il maggior numero di persone per far sì che tutti ne diventassimo partecipi. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare, è un’occasione per esplorare, sperimentare ed elaborare azioni concrete di cura collaborativa e creativa degli spazi pubblici”.

Gli incontri proseguiranno a maggio per poi arrivare, a luglio, alla presentazione del documento finale con le proposte di patti di collaborazione emerse durante il percorso.

Il percorso, curato dalla cooperativa Pares, sarà accompagnato dalla piattaforma digitale spilamberto.partecipa.online, sulla quale i cittadini potranno, oltre che informarsi e rimanere aggiornati su tutte le attività, condividere le proprie proposte e promuovere iniziative di cura condivisa per i luoghi di Spilamberto.