La Polizia di Stato di Bologna arresta un cittadino italiano per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti

Nella giornata di ieri, personale delle volanti ha arrestato un cittadino italiano per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Intorno alle 18.30, l’equipaggio di volante ha notato un soggetto presso il parco John Lennon che alla vista della volante si è dato precipitosamente alla fuga. Ne è nato un inseguimento durante il quale il soggetto in fuga si è liberato di un marsupio, occultandolo dietro un cassonetto. Gli operatori di Polizia recuperavano il marsupio e fermavano il soggetto in via Vestri.

L’uomo, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di un coltello e un frammento di hashish per un peso complessivo di 13.08 gr. All’interno del borsello di cui si era disfatto, sono stati rinvenuti ulteriori 2 frammenti della medesima sostanza per un peso complessivo di 81.77 gr e un bilancino di precisione. Il controllo è stato esteso all’abitazione del soggetto, avvalendosi della squadra cinofili di Bologna. Nell’abitazione il cane “Barack” fiutava e individuava 5 panetti di hashish, per un peso complessivo di 500 gr. oltre ad una valigetta in plastica contenente una pistola scacciacani. Il tutto è stato sottoposto a sequestro ed il soggetto tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.