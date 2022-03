Nuovo collegamento SWISS da Bologna a Zurigo

Swiss International Air Lines (SWISS) debutta a Bologna con un nuovo volo per Zurigo: il collegamento, che ha preso il via questa mattina, verrà operato 4 volte alla settimana (lunedì, mercoledì, giovedì, domenica) da SWISS con aeromobili Airbus A220-100/A220-300 e da Helvetic Airways (per conto di SWISS) con Embraer E190-E2/E195-E2.

Gli Airbus A220-100/A220-300 e Embraer E190-E2/E195-E2 sono velivoli di ultima generazione, innovativi dal punto di vista motori, tecnologie, materiali e garantiscono così altissimi standard dal punto di vista dell’efficienza e della compatibilità ambientale. Il consumo di carburante è ridotto di un quarto rispetto ad aeromobili simili, l’impatto acustico dimezzato e grazie al design innovativo della cabina i passeggeri possono contare su un significativo miglioramento del comfort.

“Siamo molto contenti di poter offrire a Bologna, città e regione molto importante per tutto il Gruppo Lufthansa, questo nuovo volo SWISS che va ad incrementare la rete capillare di collegamenti in Italia. Grazie ai nuovi collegamenti per Zurigo, interessanti sia per il segmento business che leisure, i passeggeri SWISS potranno proseguire il loro viaggio verso numerose destinazioni in Europa, Nord America, Medio Oriente e Asia. Il nuovo volo mira anche a riconfermare la costante presenza del Gruppo Lufthansa nel nostro mercato, risale infatti a qualche giorno fa la celebrazione del trentacinquesimo anniversario del volo Lufthansa da Bologna a Francoforte”, ha affermato Gabriella Galantis, Senior Director Sales Southern Europe Lufthansa Group.

“È per noi un gradito ritorno – ha dichiarato Enrico Postacchini, Presidente di Aeroporto Marconi di Bologna – perché Zurigo mancava dal network di Bologna dal 2005 ed è una meta molto importante, soprattutto per i nostri passeggeri business, anche in considerazione delle oltre 100 destinazioni attive sull’hub di SWISS, che permettono di volare in tutto il mondo. Da non tralasciare, comunque, anche il segmento leisure, viste le tante opportunità di vacanza offerte dalla Svizzera in tutte le stagioni: natura, cultura, sport, spettacoli. Con l’avvio di questo volo, SWISS si unisce alle oltre 40 compagnie aeree operanti nel nostro aeroporto”.