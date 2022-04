Al Teatro di Bagnolo in Piano, sabato 2 e domenica 3 aprile “La cena delle cretine”

Sabato 2 aprile (alle 21:00) e domenica 3 aprile (ore 18:00) al Teatro Comunale di Bagnolo in Piano – Ilva Ligabue “La cena delle cretine” di Francis Veber. Regia Paolo Di Nita. Testi e libero adattamento di Paolo Di Nita e Federico Bertesi. Produzione Quelli del 29 con Daniela Iori, Francesca Nironi, Luca Soliani, Domenico Riva, Francesca Mazzei, Rossana Di Chiara, Federica Baroni.

Testo riscritto adattandolo al femminile. La trama è semplice ma di grande impatto comico, come si addice alle migliori commedie. Ogni mercoledì sera un gruppo di amiche, ricche e annoiate, organizza per tradizione la cosiddetta “cena delle cretine”, alla quale le partecipanti devono portare un personaggio creduto stupida e riderne sadicamente per tutta la serata. Ma non sempre le cose vanno come ci si aspetta.

La forza di questa commedia sta proprio nella semplicità e genuinità della risata che provoca, nella mancanza assoluta di volgarità e in quella punta di moralismo che non guasta. Si ride e si riflette senza accorgersene.

Posto Unico 15,00 euro. Info: 0522 952885 – 366 3206544 (anche WhatsApp)

www.quellidel29.it