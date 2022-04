Apre a Bologna “Boxcultura”, lo sportello per soggetti del terzo settore che fanno cultura

Dal 7 aprile in Salaborsa il servizio del Comune per la consulenza gratuita rivolta ad associazioni, gruppi informali e operatori culturali

Dal 7 aprile sarà attivo in Biblioteca Salaborsa Boxcultura, il servizio rivolto ai gruppi informali, alle associazioni e a giovani realtà non strutturate che intendono affacciarsi al mondo del terzo settore culturale, o che già ne fanno parte ma vogliono approfondire alcuni temi e fare chiarezza sulle principali novità introdotte dalla riforma, a partire dal Registro del Terzo settore.

Il mondo di chi opera in ambito culturale sta attraversando un periodo di grandi trasformazioni, anche dovute alla riforma del terzo settore. Per rispondere ai tanti dubbi e approfondire i temi legati al mondo del terzo settore culturale, il settore Cultura e creatività del Comune di Bologna promuove il servizio gratuito Boxcultura in collaborazione con Arci Bologna. Fiore Zaniboni, esperta di associazionismo e Terzo settore di Arci Bologna, offrirà consulenza e supporto personalizzato in risposta alle esigenze specifiche delle varie realtà culturali del territorio.

Boxcultura è nel Box 2 situato al secondo ballatoio, e sarà aperto i giovedì: 7 e 21 aprile, 5 e 19 maggio e 9 e 23 giugno, dalle ore 15 alle 18.

Per l’accesso è obbligatorio l’uso di mascherina e il rispetto di tutte le misure di sicurezza previste dalle disposizioni sanitarie anticovid.

Gli interessati dovranno necessariamente prenotare il proprio appuntamento, scrivendo una mail a box.cultura.bologna@gmail.com per essere inseriti in uno dei tre turni della durata di un’ora, previsti per ogni giornata di apertura di Boxcultura.

Maggiori informazioni: culturabologna.it