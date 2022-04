Hochey, Scandiano corsaro a Bassano. Tre vittorie nel settore giovanile

Nona vittoria per la squadra di Alessandro Cupisti e quota 30 punti raggiunta in questa stagione regolare. Una penultima gara del Girone di Serie A2 che era partita in forte salita con le reti di Zambon e Tottene, i due giocatori più esperti del team vicentino.

In mezzo il gol di Ehimi al quarto minuto con un tiro da fuori area. Barbieri viene atterrato in area al 5° minuto della ripresa e dal dischetto del rigore, Busani non fallisce la grande occasione. Il giovanissimo Uva, firma il 3-2 del sorpasso, deviando in rete l’assist di Ehimi. Lo stesso modenese con un altro tiro dalla media distanza trafigge Zordan e fa volare sul 4-2. Tiro accompagnato di Rocha al 20° per il 5-3 e poi l’altro giovanissimo Fontanesi in velocità fissa il definitivo 6-3 per il quarto posto momentaneo in classifica. aspettando le altre gare di domenica. Sabato il match clou dell’ultima giornata, la ventiduesima, al PalaRegnani, finalmente al 100%, contro la seconda Montecchio Precalcino.

ZETAMEC ROLLER BASSANO – ROLLER HOCKEY SCANDIANO = 3-6 (2-1, 1-5)

Zetamec: Zordan S, Tottene, Fraccaro (C), Marangoni, Zambon – Panizza, Dalla Valle, Biasini, Zen, Baroni – All. Vidale

Scandiano: Vecchi (C), Rocha, Ehimi, Uva, Fontanesi – Barbieri, Busani, Ganassi, Vivi, Dimone – All. Cupisti

Marcatori: 1t: 0’53” Zambon (R), 4’47” Ehimi (S), 5’10” Tottene (R) – 2t: 5’15 Busani (rig) (S), 7’33” Uva (S), 9’01” Ehimi (S), 15’10” Marangoni (R), 20’20” Rocha (S), 21’08” Fontanesi (S)

Espulsioni: 2t: 13’13” Biasini (2′) (R)

Arbitro: Paolo Moresco di Marostica (VI)

Classifica Girone A: Trissino 46, Montecchio 42, Novara 34, Scandiano 30, Thiene* e Breganze 29*, Scandiano 27, Roller Bassano e Modena* 25, Montebello* 14, Correggio 13, Bassano 54 8

LE ALTRE SQUADRE ROSSOBLU

UNDER 15

Seconda vittoria consecutiva per l’Under 15 di Vaccari per i sei punti in testa alla classifica insieme a Correggio e Modena. Una vittoria per 9-1 contro il Pesaro, dove Riccardo Busani ha realizzato sei reti e due per Ranati ed uno per il giovane Montanari

Scandiano: Samuele Barbieri, Riccardo Busani, Rebecca Depietri, Mattia Francia, Stephan Montanari, Tommaso Montecroci, Carlalberto Ranati – All. Adriano Vaccari

Pesaro: Selvaggio, Fontana, Boniolo J, Boniolo S, Fattori – Hazil, Giusti, Tomassini – All. Barberi

Marcatori: 1t: 6’14” Busani (S), 6’41 Ranati (S), 11’56” Busani (S), 12’53” Busani (S), 17’49” Boniolo J (P) – 2t: 6’39” Busani (S), 7’11” Ranati (S), 8’45” Busani (S), 10’48” Busani (S), 11’10” Montanari (S)

UNDER 13

Secondi vittoria consecutiva contro Correggio per 3-2, bissando il successo in casa correggese per 9-5. Una gara completamente diversa, dove proprio gli ospiti sono passati in vantaggio e hanno mantenuto il vantaggio per 15 minuti. Negli ultimi 2 minuti, 2 gol di Stephan Montanari firmano il sorpasso e la seconda vittoria su due. A questo mancano solo le due gare contro Modena, ma le finali nazionali a Seregno (MB) sono sempre più vicine.

Scandiano: Samuele Barbieri, Mattia Francia, Stephan Montanari, Carlalberto Ranati, Simone Vivi – All. Adriano Vaccari

Correggio: Subazzoli, Ferretti D, Folloni, Holban, Bouslama – Tagliavini, Boschini, Bombardi, Durguez – All. Zucchiatti

Marcatori: 1t: 4’07” Ferretti (C), 14’15” Ferretti (C), 14’49” Barbieri (S) – 2t: 13’10” Montanari (S), 14’21” Montanari (S)

UNDER 11

Quarta vittoria consecutiva per i piccoli rossoblu. Scandiano piega 6-0 le ragazze correggesi con quattro gol di Simone Vivi, una di Onfiani ed una di Lusetti. A questo punto mancano solo i due derby contro Correggio per definire chi andrà nelle finali nazionali di Campionato e chi in Coppa Italia, ma le finali nazionali sono state già conquistate

Correggio: Parise, Allegretti, Codeluppi, Lazzaretti, Cerchiari (C) – Pistelli, Bartoli, Lettieri, Tagliazucchi – All. Martino

Scandiano: Paolo Albicini, Federico Onfiani, Simone Vivi, Elia Valentini, Sergio Lusetti, Francesco D’Erchia, Davide Valentini, Pietro Ruggi– All. Catia Ferretti

Marcatori: 1t: 0’17” Vivi (S), 2’39” Vivi (S), 5’57” Vivi (S), 7’15” Lusetti (S) – 2t: 2’22” Vivi (S), 12’12” Onfiani (S)