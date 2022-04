L’8 aprile al Teatro Bismantova spettacolo sul fenomeno del ritiro sociale giovanile

Venerdì 8 aprile, al Teatro Bismantova alle ore 20.30, sarà possibile assistere gratuitamente allo spettacolo “Fuori”, a cura di Cipiesse Energie Educative: l’evento vede la collaborazione del Centro per le Famiglie dell’Unione Montana, ASC Teatro Appennino, Unione dei Comuni dell’Appennino, Ausl, Oeci comprehensive cancer center.

“Fuori” è uno spettacolo dedicato al ritiro sociale, un fenomeno preoccupante e in crescita tra i giovani: ragazzi e ragazze che tendono a ridurre sempre più le relazioni amicali e nel tempo anche la frequentazione dei contesti sociali e scolastici per arrivare, talvolta, a rinchiudersi nella loro stanza. Lo spettacolo è stato ideato e viene messo in scena dagli attori ed educatori di Cipiesse energie educative, cooperativa sociale che da vent’anni si occupa di prevenzione del disagio e promozione del benessere individuale e familiare. Sul palco c’è una porta. E dietro quella porta, che mai verrà varcata, c’è Stefano, un ragazzo che ha deciso di ritirarsi. A parlargli attraverso quella porta saranno coloro che sono rimasti fuori, fuori dal suo mondo e forse dai suoi affetti: i genitori, i nonni, i professori, la famiglia e la comunità.

Attraverso dialoghi e monologhi ai quali Stefano non risponderà mai lo spettatore viene proiettato nella difficile situazione di chi si trova a convivere con la scelta del ritiro sociale. Una messa in scena cruda e intimista, grazie alla quale gli attori ricostruiscono le dinamiche familiari attorno al ragazzo isolato, in un viaggio nella frustrazione, nella perdita di certezze, nell’inadeguatezza di chi è fuori.

Lo spettacolo è nato per portare nei teatri una riflessione su un fenomeno ancora molto recente ma che già riguarda circa 100.000 giovani in Italia. Cipiesse è un gruppo affiatato di educatori che accompagna e sostiene le persone che si trovano a vivere – per svariati motivi – situazioni di disagio, a livello individuale, familiare o comunitario. Da Cipiesse, nel 2016, è nata la compagnia teatrale Barnaut. Lo spettacolo vede la regia di Fabio Mangolini, ed è interpretato da Mauro Incerti, Monica dell’Eva, Silvia Stecco, Federica Bigi ed Elia Carlotti.

Ingresso gratuito. Per prenotazioni: www.codazero.it. Per informazioni: www.teatrobismantova.it, tel. 0522 611876.