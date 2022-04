Siamo tutti pedoni, dodicesima edizione. Domani a Bologna un flash mob di alberi in cammino

Domani giovedì 7 aprile alle 11 un insolito flash mob di alberi che camminano partirà da Porta Ravegnana alla volta di Piazza Maggiore per lanciare la dodicesima edizione di Siamo Tutti Pedoni, la Campagna per la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada e per la vivibilità delle città promossa a livello nazionale da Centro Antartide, SPI Cgil, FNP Cisl, UILP Uil e a cui il Comune di Bologna aderisce a livello locale.

La campagna si svolge con il patrocinio di Camera dei Deputati, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ANCI, Osservatorio per l’Educazione alla Sicurezza Stradale – Regione Emilia–Romagna, Università degli Studi di Roma – Foro Italico, Associazione Biennale dello Spazio Pubblico.

Parteciperanno all’iniziativa l’assessora alla Nuova mobilità Valentina Orioli, l’assessore ai Lavori Pubblici Simone Borsari e il segretario nazionale dello SPI Cgil Ivan Pedretti.