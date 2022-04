Inaugurata la nuova Arena Multisport dell’Università di Bologna

Si sono conclusi i lavori di riqualificazione del campo in erba del Centro Universitario Sportivo Terrapieno, un'area che l'Università di Bologna e il Centro Universitario Sportivo Bologna - CUSB hanno rinnovato e reso disponibile all’utilizzo per diverse discipline sportive

E’ stata inaugurata la nuova Arena Multisport del Centro Universitario Sportivo Terrapieno, alla presenza del Rettore Giovanni Molari, del Presidente Centro Universitario Sportivo Bologna – CUSB, Piero Pagni, dell’Assessore al bilancio, personale, patrimonio, riordino istituzionale, Paolo Calvano, dell’Assessora al Bilancio e allo Sport del Comune di Bologna, Roberta Li Calzi, e del Consigliere del Comune di Bologna con delega al Turismo, alle Politiche Giovanili e ai Grandi Eventi Sportivi, Mattia Santori.

Si sono così conclusi i lavori di riqualificazione del campo in erba, un progetto portato avanti dall’Università di Bologna e dal Centro Universitario Sportivo Bologna – CUSB, con un investimento complessivo di oltre 700.000 euro che, dopo un anno di lavori, restituisce un’Arena Multisport aperta a tornei e campionati, partite e allenamenti di ultimate frisbee, corsi universitari e di avviamento allo sport, non solo per la comunità di Ateneo ma per tutta la cittadinanza.

Il campo in erba artificiale ha sostituito il precedente campo in erba naturale che presentava parti ammalorate e una superficie non uniforme e sconnessa; l’intera area è stata ottimizzata e resa all’avanguardia per consistenza, drenaggio, illuminazione e sostenibilità. Sono stati, infatti, utilizzati componenti provenienti da materie prime rapidamente rinnovabili e un sistema in grado di immagazzinare l’umidità e rilasciarla nuovamente in modo uniforme, per un’evaporazione naturale, che mantiene il manto sintetico piacevolmente fresco anche ad alte temperature. Sono state, inoltre, installate quattro torri-faro fisse con piattaforma in sommità e tutti i materiali e le soluzioni individuate costituiscono una perfetta fusione di natura e ingegneria, favorendo la giocabilità in tutte le condizioni atmosferiche e ponendo al centro la sostenibilità.

Questo intervento si inserisce in un più ampio progetto che vede l’Università di Bologna e il CUSB, che ne è il braccio sportivo, lavorare con determinazione per la riqualificazione dell’impiantistica: lo sport è un asset fondamentale, specie in questa fase pandemica e post pandemica, per offrire agli studenti e alle studentesse il miglior contesto e supporto non solo a livello formativo e didattico, ma anche in termini di benessere, buone pratiche, attenzione e cura al movimento e alla socialità.