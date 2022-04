Due donatori castelnovesi regalano le uova di Pasqua Croce Verde a tutto il personale dell’Ospedale Sant’Anna

Qualcuno potrebbe chiamarlo semplicemente un piccolo dono, un pensiero, ma il significato che sta alla base di questo pensiero lo rende grande, e davvero importante.

Nella mattinata di venerdì, i volontari della Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto hanno consegnato decine delle loro uova di Pasqua, messe a disposizione come ogni anno in questo periodo per chi volesse sostenere i servizi di Pubblica Assistenza, all’Ospedale Sant’Anna. Le uova sono state distribuite ai medici, infermieri, Oss e a tutto il personale che lavora nella struttura castelnovese, punto di riferimento sanitario per tutto l’Appennino.

Spiega il Presidente della Croce Verde, Iacopo Fiorentini: “Ad aver reso possibile questo momento che ci ha dato grandissima soddisfazione sono stati due donatori di Castelnovo Monti. Uno è Massimiliano Rossi, insieme alla sua famiglia, che ha voluto farla anche in ricordo di suo padre. Eros Rossi è stato uno storico infermiere caposala dell’Ospedale. L’altro donatore è la ditta BagnoliNet di Paolo Bagnoli. Il loro obiettivo è stato quello di mandare un segnale di riconoscenza e ringraziamento al personale del Sant’Anna per lo straordinario lavoro che, con grande impegno, porta avanti tutti i giorni, in un momento in cui molto si discute dei servizi e dell’importanza della loro tenuta per tutto l’Appennino”.

Un messaggio che è stato colto pienamente dal personale destinatario delle uova di Pasqua: la consegna è stata davvero un momento molto intenso che evidenzia ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, il legame strettissimo tra la comunità della montagna e il “suo” ospedale.