Centinaia di visitatori alla fiera dei Cavalli di Castelnovo di Sotto

Il bel tempo e la voglia di rincontrarsi hanno reso davvero molto partecipata la tradizionale fiera dei cavalli di Castelnovo di Sotto, andata in scena domenica 10 aprile nelle strade e nelle piazze del paese.

Soprattutto bambini, famiglie e ragazzi giovani hanno partecipato alle tante iniziative in programma e si sono divertiti sia sulle giostre del luna park, che sui tricicli “grillo” in piazza Prampolini. Molto apprezzato è stato il “battesimo della sella” effettuato al parco Rocca grazie all’Asd Ippogrifo.

Oltre a una preziosa occasione di ritrovata socialità per la cittadinanza, la fiera è stata un’opportunità per le associazioni del territorio per farsi conoscere e promuovere le loro attività.