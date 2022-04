Castelvetro di Modena è una meta turistica consolidata delle Terre di Castelli e della provincia di Modena

Tra iniziative culturali, turistiche ed enogastronomiche il borgo accoglie ogni anno

diverse migliaia di visitatori. Visite guidate, degustazioni, trekking e tour in bici non sono mai mancati negli ultimi anni, consolidandosi ad ogni nuovo appuntamento. In ogni stagione si accolgono piccoli e grandi gruppi, turisti singoli, coppie e infine famiglie. Proprio su queste ultime vogliamo focalizzare il nuovo progetto “Torquato il Tasso”.

Torquato il Tasso è l’amico dei bambini, è creativo, sportivo, ama la natura e vive sotto al vecchio Tasso, l’albero che domina la corte del Castello di Levizzano. Torquato il Tasso è la nuova mascotte di Castelvetro di Modena che accoglierà nel borgo i bambini con le loro famiglie. Con lui si scoprirà Castelvetro giocando, imparando e divertendosi.

Coordinatore del progetto è il Consorzio Castelvetro di Modena insieme agli uffici comunali e a quei privati che vorranno proporre iniziative di qualità.

“Ci tengo a ringraziare il Consorzio Castelvetro di Modena e gli uffici comunali per questo nuovo progetto che nasce a Castelvetro – afferma Giorgia Mezzacqui Assessore al Turismo del Comune di Castelvetro – Un progetto che vuole dare una risposta a tutte quelle famiglie che ci attraversano – turisti e non solo. Il nostro territorio ha tanto da offrire ai più piccini e quindi perché non dedicare appuntamenti speciali proprio a loro? Le iniziative di conoscenza del nostro Torquato il Tasso inizieranno in questi weekend. Un marchio di qualità, scoprire il racconto della nostra terra attraverso un simpatico personaggio che saprà coinvolgere e appassionare”.

Per maggiori ionformazioni www.visitcastelvetro.it