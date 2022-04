Donne a pedali: a Carpi la 3^ edizione del progetto di autonomia femminile ‘su due ruote’

Prenderà il via martedì 3 magio, presso l’area dell’ex Foro Boario di Carpi, la 3^ edizione di Donne a pedali, il corso destinato a donne che, straniere e italiane, non sanno andare o desiderano riprendere dimestichezza con la bicicletta, per fare tanta strada verso la propria autonomia.

Si tratta di una delle iniziative del progetto Erostraniero, nato 11 anni fa da tre associazioni carpigiane: Azione Cattolica, Masci, Udi Carpi, e dalla Coop. Sociale il Mantello.

Con l’aiuto e l’impegno di volontari, il progetto ha l’obiettivo di insegnare la lingua e la cultura italiana a stranieri adulti, come prima forma di integrazione. Inoltre, per migliorare l’accoglienza, negli ultimi anni sono stati aggiunti anche corsi di cucito e, da ultimo, ‘Donne a pedali’.

Come le precedenti edizioni, l’iniziativa è realizzata con il sostegno di Fondazione CR Carpi, il supporto di Fondazione Casa del Volontariato, il patrocinio del Comune di Carpi e la collaborazione di Porta Aperta/Recuperandia. La realizzazione concreta vede l’impegno diretto di volontari ciclisti de Il Mondo in bicicletta, coordinati dal Prof. Angelo Lucchini.

Coop Alleanza 3.0 e Assicoop Unipol sostengono l’iniziativa.

Ogni donna partecipante sarà assistita da un volontario ciclista. Gli obiettivi sono: familiarizzare con la bicicletta, saper andare in bici da sole in luogo protetto, utilizzare le piste ciclabili, essere visibili con un abbigliamento adeguato, soprattutto di sera.

Gli incontri programmati sono 8, 2 in più rispetto alle precedenti edizioni, con una frequenza di due incontri alla settimana. Il corso si concluderà giovedì 26 maggio.

Alle partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione.

Essendo uno spazio protetto, l’area ex Foro Boario si presta molto allo scopo: le lezioni si svolgeranno sotto la tettoia e nell’area verde prospiciente, lontana dal traffico automobilistico.

Per facilitare la partecipazione di mamme con bambini piccoli, sarà organizzato da volontari di Erostraniero il servizio di babysittng.

Iscrizioni da metà aprile, presso l’ufficio n°23 della Casa del Volontariato, in via Peruzzi, 22, a Carpi, il mercoledì dalle ore 15.30 alle 17.30 e il sabato dalle ore 9.30 alle 11.30.

Per informazioni chiamare il numero 371.4149044 o inviare una email all’indirizzo erostraniero@gmail.com.