Hockey, Novara-Scandiano sarà la sfida playoff di A2. Serie B, matematicamente seconda

Una vittoria, un pareggio ed una sconfitta in casa Rossoblu in questo ultimo weekend.

Domenica si è conosciuta anche la sfidante degli Ottavi dei Playoff promozione in Serie A1 e sarà l’Azzurra Novara, terza in classifica. I rossoblu si sono classificati sesti a 30 punti, contro i 32 del Breganze.

Andata al PalaRegnani sabato 23 aprile (registrazioni aperte mercoledì 20 aprile) e ritorno nello storico Pala Dal Lago di Novara sabato 30 aprile.

La vittoria è arrivata per la seconda squadra allenata da Daniele Uva che ha piegato il terzo Amatori Pesaro con un rotondo 6-2. Primo tempo equilibrato ed a sbloccarla sono i due giocatori più esperti, Alessandro Uva e Filippo Fontanesi, prima dell’intervallo. Nel secondo tempo il Pesaro si scopre ed a segnare in pochi minuti sono i giovanissimi Diego Vaccari (tripletta) e Iacopo Vivi fino al parziale di 6-1, prima della rete di Zanazzo dei marchigiani. Con questa vittoria si assicura il secondo posto assoluto in Serie B ad un punto sempre dal Modena. Deciderà tutto lo scontro diretto dell’ultima giornata al PalaRoller di Montale Rangone tra due settimane. Chi vincerà avrà l’accesso diretto alla Final Four.

Classifica: Modena 22, Scandiano 21, Pesaro 16, Mirandola 12, Correggio 7, Scandianese 0

SCANDIANO-PESARO = 6-2 (3-1, 3-1)

Scandiano: Vaccari M, Vaccari D, Vivi I, Fontanesi (C), Ganassi – Uva A, Rinaldi – All. Uva D

Pesaro: Dall’osto, Barberi Ant (C), Barberi E, Zanazzo, Carnevali – Ridolfi, Urbinati, Morri, Dal Santo – All. Barberi E

Marcatori: 1t: 6’28” Vaccari D (S), 12’20” Barberi A (P), 20’54” Uva (S), 24’38” Fontanesi (rig) (S) – 2t: 4’49” Vaccari D (S), 6’42” Vaccari D (S), 9’33” Vivi (tir.dir) (S), 22’03” Zanazzo (P)

Espulsioni: 2t: 5’50” Barberi A (2′) (P)

Pareggio per la squadra Under 17 senza la presenza di Capitan Uva, nella stracittadina scandianese. Reti rossoblu di Busani, Natali e Montecroci. Con questo pareggio rimane in quarta posizione a 7 punti con tre partite ancora da recuperare.

SCANDIANESE-SCANDIANO = 3-3

Scandianese: Pisati, Ferrarini, Calia, Berti, Montoni – Martino (C), Belmkhair, Pontrelli, Ganassi – All. Barbieri

Scandiano: Rinaldi (C), Vivi, Depietri, Natali, Montecroci – Busani – All. Uva D

Marcatori: 2t: 1’13” Berti (RS), 9’22” Busani (S), 14’35” Berti (RS), 15’03” Berti (RS), 17’13” Natali (S), 18’51” Montecroci (S)

SCANDIANO-CORREGGIO = 3-8 (2-2, 1-6)

Scandiano: Francia, Busani (C), Ranati, Montanari, Montecroci – Barbieri, Depietri – All. Vaccari

Correggio: Severi (C), Ferretti, Follonica, Ferraro, Holban – Angelotti, Tolomelli – All. Jara

Marcatori: 1t: 12’52” Busani (rig), 18’00” Holban (C),18’46” Busani (S), 19’09” Angelotti (C) – 2t: 3’38” Holban (C), 4’01” Ferretti (C), 4’32” Holban (tir.dir) (C), 10’53” Angelotti (C), 11’34” Ferretti (C), 11’43” Ranati (S), 22’58” Holban (C)

Espulsioni: 2t: 4’32” Montanari (2′) (S)

Prima sconfitta della stagione per lo Scandiano, in casa del Correggio. Gol rossoblu due per Valentini e due per Vivi. Ultima gara di qualificazione contro il Correggio l’8 maggio 2022 che deciderà chi andrà in finale di Campionato e chi in finale di Coppa Italia.

CORREGGIO-SCANDIANO = 6-4

Correggio: Munari (C), Sberveglieri, Nizzoli, Vescovo, Mazzeranghi – Bouslama, Pagliani – All. Zucchiatti

Scandiano: Albicini, Onfiani, D’Erchia, Ruggi, Lusetti – Vivi S, Valentini D, Valentini E – All. Ferretti

Marcatori: 1t: 1’51” Valentini D (S), 8’34” Vivi (S), 11’18” Mazzeranghi (C), 12’37” Mazzeranghi (C) – 2t: 1’52” Bouslama (C), 3’05” Mazzeranghi (C), 3’24” Vivi (S), 4’28” Mazzeranghi (C), 11’10” Sberveglieri (C), 12’00” Valentini D (S)

Nella foto di Alberto Bertolani, Gioele Ganassi in azione