Fino a 50 al mese in bici, monopattino o a piedi

A Carpi stanziati 20.000€ per chi va a lavorare senza inquinare

Il Comune ha rifinanziato con ventimila euro il progetto che prevede un contributo a chi va al lavoro senza usare l’auto: si tratta di 20 centesimi al chilometro, fino a un massimo di 50€ mensili, per chi – maggiorenne e residente a Carpi – percorre il tragitto casa-lavoro con un mezzo “sostenibile”, ossia in bicicletta o monopattino o a anche a piedi. Il tragitto in questione deve essere sul percorso « ragionevolmente il più breve e sicuro » e di almeno 700 metri ogni tratta.

Il fondo stanziato quest’anno dalla Giunta nell’ambito delle politiche di sostegno alla transizione ecologica e l’ambiente, è stato aumentato del 25% rispetto allo scorso anno, quando era di 16mila euro.

L’avviso integrale è pubblicato sul sito del Comune: il progetto scadrà il 30 novembre, e quest’anno è stata anche semplificata la procedura, perché le domande vanno fatte – da adesso fino al 31 luglio – direttamente sulla applicazione dedicata, scaricabile dal sito wecity.it o dalle consuete piattaforme.

Per qualsiasi informazione è possibile scrivere anche all’ufficio Ambiente e Transizione Ecologica del Comune: segreteria.ambiente@comune.carpi.mo.it

Si stima che potranno esser soddisfatti circa trecento partecipanti, seguendo una tendenza positiva che ha visto numeri crescenti di anno in anno: oltre 250 aderenti solo nel 2021, per complessivi 93.000 chilometri percorsi senza usare veicoli inquinanti.