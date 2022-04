Giovedì 14 aprile al Teatro EuropAuditorium di Bologna “Cinema Samuele Tour” di Samuele Bersani

Cinema Samuele Tour di Samuele Bersani avrà inizio dal Teatro EuropAuditorium di Bologna giovedì 14 aprile alle 21:00 (concerto in precedenza programmato il 3 maggio 2021 e poi il 20 dicembre 2021).

Sul palco, insieme a Samuele Bersani, Tony Pujia (chitarre), Silvio Masanotti (chitarre), Davide Beatino (basso), Alessandro Gwis (pianoforte e tastiere), Marco Rovinelli (batteria), Michele Ranieri (chitarre, percussioni, fisarmonica e cori) e Stefano Cenci (tastiere e cori).

Cinema Samuele (Sony Music), è entrato nella scena discografica a distanza di sette anni dall’ultimo disco di inediti Nuvola Numero Nove. L’album segna un nuovo percorso sonoro per l’artista, figlio di una lunga e attenta ricerca musicale, e racchiude 10 tracce in cui l’attualità irrompe nella sua poesia come il lampo di un proiettore che nel buio della sala arriva sul grande schermo improvviso, caldo e diretto. 10 canzoni che si presentano all’ascoltatore in maniera cinematografica, dove c’è una colonna sonora sorprendente da ascoltare ma anche immagini nitide, crude e poetiche da guardare, tutto ad un millimetro dal protagonista.

La biglietteria del Teatro EuropAuditorium è aperta dal lunedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, e martedì e giovedì anche dalle ore 11.00 alle ore 13.00 (Piazza Costituzione 5/f,Bologna – info@teatroeuropa.it – 051.372540). Nelle giornate di spettacolo il Teatro apre le porte a partire da un’ora e mezzo prima dell’evento. Per assistere agli spettacoli e agli eventi in teatro è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 e presentare il Super Green Pass.