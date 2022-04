Il Questore di Reggio Emilia chiude per 11 giorni un bar di via Roma in città

Proseguono le attività amministrative di controllo disposte dal Questore di Reggio Emilia sulle attività commerciali della città, sia per verificare il rispetto della normativa statale e comunale in materia di esercizi pubblici, sia per verificare il mantenimento delle condizioni previste dal T.U.L.P.S. in materia di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini.

Ieri, 13 aprile, gli uomini della Squadra di Polizia Giudiziaria della Divisione di Polizia Amministrativa Sociale della Questura hanno notificato il provvedimento di sospensione, per un periodo di 11 giorni, dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ad un bar con sede a Reggio Emilia in via Roma nr. 36, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Il Questore, proprio per dare seguito alle problematiche connesse alla frequentazione di, persone segnalate come sospette dai cittadini residenti di via Roma, via Filippo Re, via Secchi e via Bellaria ha determinato l’intensificazione dell’impegno costante della Polizia di Stato nelle attività di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini residenti, nonché nelle connesse attività di polizia volte al perseguimento del miglioramento della percezione di sicurezza tra i residenti e gestori delle attività insistenti nelle via sopra indicate.

Il bar in questione, dalla fine dello sorso anno ad oggi, è stato ripetutamente attenzionato dagli equipaggi della Polizia di Stato di Reggio Emilia con diversi controlli svolti in orari pomeridiani, serali e notturni nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica. E’ stato documentato come da tempo tale esercizio fosse divenuto luogo di assembramento e punto di ritrovo, in particolare, di pregiudicati e di persone pericolose, stazionanti anche per ore nella zona antistante l’esercizio.

Nel corso dell’anno 2021, precisamente nelle date 17 e 23 dicembre ed in seguito nel 2022 nelle date del 7 e 22 febbraio, dell’8 marzo, e da ultimo il 9 aprile ultimo scorso, sono stati effettuati mirati interventi e controlli ad opera della Divisione P.A.S.I. con l’imprescindibile supporto degli equipaggi della Squadra Volante. Le attività sono state finalizzate sia alle specifiche esigenze di polizia amministrativa che al più generale mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica; è stata riscontrata la presenza di numerose persone pregiudicate in sosta sia davanti all’esercizio che all’interno del locale. Molte di queste sono risultate gravate da precedenti sia penali che di polizia.

L’esercizio delle attribuzioni della Polizia Amministrativa e Sociale costituisce uno dei tratti distintivi del ruolo e delle prerogative del Questore quale Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza. Tali funzioni sono esercitate dal Questore per il tramite della Divisione P.A.S.I. e costituiscono l’asset fondamentale del complessivo sistema di prevenzione generale dei reati e, allo stesso tempo, rappresentano una preziosa fonte di conoscenza ed analisi delle dinamiche sociali ed economiche che si sviluppano sul territorio. Infatti il segmento della Polizia Amministrativa rappresenta il “sensore” destinato ad acquisire una consapevolezza anticipata delle possibili evoluzioni dei fenomeni di delinquenza comune ed organizzata, nonché delle manifestazioni della devianza

Per far fronte a tali esigenze la Divisione P.A.S.I. della Questura attende alle complesse attività di polizia amministrativa, provvedendo all’attività di controllo sulle autorizzazioni amministrative ed esercitando le funzioni di vigilanza per il tramite della Squadra di Polizia Giudiziaria.