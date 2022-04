Le uova dei vigili del fuoco in dono alla Casa dei risvegli Luca De Nigris

Salvatore Cardaci caporeparto del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna oggi ha fatto visita alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris per regalare uova pasquali agli ospiti e ai loro familiari. Accompagnato dal presidente dell’associazione nazionale Luciano Zappoli e dal segretario Marco Parisini ha consegnato le uova a Fulvio De Nigris e Maria Vaccari dell’associazione Gli amici di Luca, al caposala Roberto Vacchi e all’educatrice della coop perLuca Elena Merlini.

L’iniziativa fa parte del progetto nazionale di solidarietà “Cerco un uovo amico” promosso dall’associazione Nazionale Vigili del Fuoco. “Questo gesto di solidarietà – hanno detto Fulvio De Nigris e Maria Vaccari – è l’autentica sorpresa di queste uova per una Pasqua di resurrezione, in un momento in cui c’è bisogno di recuperare la prossimità e le relazioni di aiuto vicino a noi e in tutto il mondo”.