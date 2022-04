Turismo per la primavera: a Modena “ti tocca venire”

Te lo dice Francesca, insegnante di canto, e pure Giulio, che va alla scoperta della via Vandelli. Ma l’invito arriva anche da Martina, guida turistica a Palazzo Ducale, e da diversi altri come, per esempio, Monica, Gemma e Pietro, restauratori di auto d’epoca: a Modena “ti tocca venire”. È questo lo slogan, infatti, che caratterizza la nuova campagna di comunicazione per la promozione turistica della città e del territorio avviata dal Comune di Modena con la primavera e già da alcuni giorni on line e sui Social.

Il senso dei video che sviluppano il messaggio è strettamente collegato alle strategie di promozione: Modena è uno stile di vita, una storia, una cultura e una tradizione, fatta di persone e luoghi, e per vivere quest’esperienza è necessario venire a visitarla. “Ti tocca venire”, appunto, come si concludono tutti i video della campagna che è stata realizzata, sempre da Studiowiki, agenzia ligure di comunicazione associata a Una (Aziende della comunicazione unite) sulla scia del successo della campagna 2021 “È tempo di Modena” che ha ottenuto oltre 22 milioni di visualizzazioni.

Il nuovo progetto di comunicazione, realizzato in collaborazione con Modenatur, conferma la centralità del portale VisitModena.it, dove possono essere scoperte e approfondite le esperienze proposte in città, e si integra pienamente, come il precedente, con il progetto Welcome to Modena della Camera di Commercio.

La campagna è stata presentata giovedì 14 aprile in una conferenza stampa alla quale hanno partecipato l’assessora a Turismo e promozione della città Ludovica Carla Ferrari, il dirigente del servizio Promozione della città Giovanni Bertugli, Franco Buontempi (Modenatur) e Federico Alberto, Ceo e direttore creativo di Studiowiki.

Negli spot, l’espressione colloquiale del “ti tocca venire” conferisce alla campagna un tono ironico e personale, tipico dello spirito modenese, come quello espresso dagli stessi protagonisti dei video: persone di Modena e del suo territorio, scelte per la loro autenticità, al di fuori da stereotipi di genere e di professione. Sono loro a iniziare la narrazione di una vita quotidiana, scandita da tradizioni e saperi e legata al prodotto turistico presentato: motori, musica, cultura, territorio, gusto, outdoor. Una narrazione che però non può essere completata, perché Modena è impossibile da raccontare solo a parole: deve essere vissuta. Anzi, assaggiata, sembra dire Maurizio Fini, Gran Maestro della Consorteria dell’Aceto Balsamico tradizionale Dop, pronunciando il suo “ti tocca venire” in uno dei video della serie, in dialetto, però, ovviamente sottotitolato: “Av taca ed gnir a Modna”.

CAMPAGNA ON LINE E SOCIAL CON SEI VIDEO

La campagna “Modena. Ti tocca venire” è in uscita in Italia e nell’area di Monaco di Baviera in Germania, si articola in sei video da 30 secondi, sei video da 7 secondi, “branded content” – immagini fotografiche a più ampio respiro della città, ma con scorci particolari, intervallate a primi piani delle texture modenesi e immagini con i protagonisti modenesi – e display banner, con immagini ravvicinate di Modena che si alternano sullo schermo a ritmo serrato. La pianificazione strategica digitale prevede una prima fase di posizionamento sui motori di ricerca e una seconda fase declinata sulla rete display, su You Tube e sulle piattaforme social Facebook e Instagram, sugli spazi banner Google Ad sense e Microsoft (inclusi anche gli spazi pubblicitari su Gmail e YouTube).

“L’idea alla base della nuova campagna per Modena – spiega Federico Alberto, direttore creativo di Studiowiki – è quella di una comunicazione e promozione turistica attraente ma vera, con linguaggi comunicativi moderni e innovativi, che sappiano andare al di là della consueta promozione e narrazione turistica dei luoghi. Anche grazie al coinvolgimento attivo della comunità locale, abbiamo voluto entrare nelle pieghe del vissuto modenese, senza tradire la sua tradizione, attraverso un linguaggio adatto e adattabile ai nuovi e dinamici strumenti digitale e social della comunicazione contemporanea”.

La campagna ha un valore complessivo di 80 mila euro ed è stata co-finanziata attraverso un bando della Regione Emilia-Romagna per la selezione di progetti di promozione e marketing turistico del territorio (legge 41/97 art.10) che il Comune di Modena si è aggiudicato.

Una parte dell’investimento è rivolta al mercato tedesco puntando a intercettare un pubblico straniero che vive nell’area di Monaco di Baviera, il cui aeroporto è collegato con voli diretti su Bologna. Dall’analisi dei dati di traffico verso il portale VisitModena.it, infatti, la Germania (nello specifico proprio Monaco di Baviera) è il secondo Paese da cui arrivano i visitatori del sito.

“Modena. Ti tocca venire” si colloca in continuità con la campagna 2021 “È tempo di Modena”, pensata per sostenere la ripartenza dopo la pandemia e articolata in tre fasi, a giugno, a settembre e nel periodo natalizio. Gli ottimi risultati ottenuti – superati complessivamente i 22 milioni di visualizzazioni – hanno dimostrato, secondo i tecnici – la capacità “di sintonizzarsi con le nuove audience e con le sensibilità dei turisti nazionali e internazionali ai tempi del Covid-19”.

Con la campagna 2022, si consolida la più ampia strategia intrapresa dal Comune di Modena insieme a Modenatur per la promozione dell’attrattività turistica della città di Modena e del suo territorio.