Per un a notte in A13 chiusa la stazione di Bologna Arcoveggio

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, in orario notturno, dalle 22:00 di mercoledì 20 alle 6:00 di giovedì 21 aprile, sarà chiusa la stazione di Bologna Arcoveggio, in entrata verso Bologna e uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Fiera, sulla A14 Bologna-Taranto.