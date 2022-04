Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 18 aprile 2022

Sereno o poco nuvoloso per nubi in prevalenza alte e sottili. Modesto sviluppo di nubi cumuliformi nelle ore pomeridiane lungo i rilievi centro-occidentali. Temperature minime in diminuzione, comprese tra 5 e 8 gradi, con valori anche inferiori in aperta campagna; massime in lieve aumento, comprese tra 14 gradi del riminese ed i 17/18 gradi delle pianure occidentali. Venti deboli-moderati dai quadranti orientali, in rotazione da sud-est in serata. Mare inizialmente mosso sotto costa e molto mosso al largo, con moto ondoso in graduale attenuazione fino a poco mosso in serata.

(Arpae)