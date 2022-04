‘A taste & Flavour Pink Floyd Tribute’ dei Dark Machine sabato 23 aprile al Duse di Bologna

Il 23 aprile alle 21 torna sul palco del Teatro Duse la band bolognese The Dark Machine con il concerto tributo ai Pink Floyd intitolato ‘A taste & Flavour Pink Floyd Tribute’. Il live è un recupero del concerto inizialmente previsto il 15 maggio 2020 e sospeso causa pandemia. Tutti i biglietti precedentemente acquistati restano, pertanto, validi per la nuova data (info www.teatroduse.it).

In scaletta il repertorio degli anni 1975 – 1977, periodo in cui nacquero ‘Wish You Were Here’ e ‘Animals’. L’intento è di restituire al pubblico quelle stesse atmosfere quadrifoniche, intrise al contempo di sperimentalismo e gusto per la classicità, morbide e decise, tipiche dei Pink Floyd, con libertà interpretativa e fedeltà nelle intenzioni creative. I The Dark Machine nascono a Bologna dalla grande passione per la musica dei Pink Floyd e dall’idea del suo fondatore, Marcello Rossi (chitarre e voce), di introdurre, nel fitto panorama delle band che a loro si ispirano, una realtà che si auto costituisca quale vero e proprio tributo allo storico gruppo londinese. Da qui la scelta di non limitarsi ad una meccanica riproduzione dei brani, ma di restituire un’impressione viva e fluida dell’universo Pink Floyd.

Sul palco, insieme a Marcello Rossi, Roberto Nepoti (chitarre e voce), Denis Borgatti (tastiere e synth), Danilo Cappai (hammond e synth), Luca Pagliarello (basso), Fabio Gualtieri (batteria e percussioni), Valentina Pianeta, Teresa Iannello, Valentina Gerometta (backing vocals).

Biglietti da 21,00 a 29,00 euro. Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it – Dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.. – On line: teatroduse.it | Vivaticket