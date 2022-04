Inizialmente sereno o poco nuvoloso, con tendenza ad aumento della nuvolosità soprattutto in serata ed in particolare lungo i rilievi centro-occidentali. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, con valori intorno a 6/7 gradi nelle pianure interne e 8/10 gradi lungo la costa; massime in aumento, comprese tra 17 e 21 gradi. Venti deboli variabili, dal pomeriggio in leggero rinforzo da sud-ovest lungo i rilievi. Mare poco mosso.

(Arpae)