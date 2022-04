Centri estivi, aperte le iscrizioni a Maranello

Entro il 30 aprile le domande per le attività per bambini fino a 11 anni

Sono aperte le iscrizioni ai centri estivi ricreativi per bambini e ragazzi proposti dal Comune di Maranello per l’estate 2022. Le attività sono rivolte ai bambini che frequentano i nidi d’infanzia e i servizi Spazio Bambini e Cestino dei Tesori del Comune, e ai bambini residenti a Maranello o che frequentano le scuole di Maranello in questo anno scolastico.

Il centro estivo 1-3 anni si svolge al nido d’infanzia Le Coccinelle dal 4 al 29 luglio con giochi, laboratori, manipolazioni, travasi, letture animate. Quello per bambini dai 3 ai 6 anni è ospitato alla scuola d’infanzia Cassiani dal 4 al 29 luglio con giochi, attività espressive, psicomotricità, drammatizzazioni. Per i bambini più grandi, dai 6 agli 11 anni, le attività (giochi di gruppo, attività ludico-sportive, laboratori) sono presso la scuola primaria statale Stradi dall’8 giugno al 29 luglio. Le iscrizioni e le richieste di agevolazione tariffaria si raccolgono online entro il 30 aprile sul sito del Comune di Maranello. Per i bambini e ragazzi con disabilità certificata è prevista una progettazione educativa individualizzata in accordo con la famiglia. Informazioni: Servizio Istruzione 0536 240042.