Completati i lavori su via Natale Bruni a Brodano

Con la sistemazione delle fioriere, sono stati portati a compimento i lavori di messa in sicurezza e risistemazione di via Natale Bruni, a Brodano, la via principale del popoloso quartiere di Vignola. Non appena questa Amministrazione si era insediata, un gruppo di cittadini aveva denunciato la mancanza di sicurezza per pedoni e ciclisti sulla strada su cui si affacciano una scuola, la chiesa e una farmacia.

In particolare, i cittadini avevano spiegato alla Giunta che, con le auto che parcheggiavano in ogni dove, i pedoni, soprattutto i bambini diretti o di ritorno dalla scuola, erano obbligati a camminare sulla strada dove passavano le auto. Da qui, la necessità di mettere a punto un progetto specifico, per il quale è stato chiesto l’ausilio di un tecnico del traffico che, sulla base delle dimensioni della strada e dei flussi veicolari, ha ridisegnato gli spazi della carreggiata prevedendo un percorso protetto per i pedoni e zone di divieto di parcheggio nei pressi dei passi carrai. Ora, con la sistemazione di fioriere negli spazi dove non è possibile lasciare le auto, il progetto è stato portato a compimento, con l’auspicio che gli automobilisti siano rispettosi degli spazi assegnati ai pedoni e dei passi carrai delle abitazioni che si affacciano sulla via.