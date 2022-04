Basket; C Gold, la regular season della Bmr si chiude sabato a Forlimpopoli

Trasferta romagnola per la Bmr Basket 2000, che alle 18 affronta i Baskers Forlimpopoli nell’ultima giornata di regular season di C Gold. Col secondo posto già in cassaforte, stante il +4 sulla coppia composta da SG Fortitudo e LG Castelnovo Monti, la formazione di Diacci punta a migliorare la striscia di quattro vittorie consecutive che si è allungata due giorni prima di Pasqua nel match interno con l’Olimpia Castello, presentandosi così nel migliore dei modi ai prossimi playoff.

Forlimpopoli, che occupa la quinta piazza in coabitazione con Fidenza (che riposa) ed il Ferrara Basket 2018, deve ancora definire il proprio posto in griglia e avrà sicuramente motivazioni da vendere, guidata come sempre dall’argento olimpico 2004 Rombaldoni, che a 46 anni viaggia ancora a 9, 9 punti di media; il top scorer dei Baskers è la guardia Brighi (16,4), mentre sotto i tabelloni vanno in doppia cifra i lunghi Donati (10,3) e Bracci (11,5).

Il match d’andata finì con una sofferta vittoria biancorossoblu per 65-59, dove a decidere fu l’overtime, con 13 punti di Magni e 12 di Longagnani; dirigono l’incontro Gusmeroli di Bologna e Forni di Ravenna.