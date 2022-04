Castelnuovo e Castelvetro si candidano ai fondi PNRR con un nuovo progetto di mobilità sostenibile

Dall’impegno sinergico delle Amministrazioni comunali di Castelnuovo Rangone e Castelvetro il progetto per un importante intervento che coinvolge un asse strategico di ciclo mobilità come il percorso tra Modena e Vignola, tratto dell’itinerario cicloturistico europeo EuroVelo 7 (ciclovia del sole).

I Comuni di Castelnuovo Rangone e Castelvetro si candidano ai fondi del PNRR con un progetto da 5 milioni di euro per incrementare la rete di piste ciclabili comunali e potenziare la mobilità sostenibile con nuovi servizi dedicati a chi sceglie la bicicletta o altri mezzi di trasporto a zero emissioni.

A Castelnuovo, Comune capofila del progetto, è in programma il completamento del collegamento tra Montale e la ciclabile Modena-Vignola, con nuove aree di mobilità sostenibile, servizi aggiuntivi compreso il potenziamento dell’illuminazione pubblica, nei tratti che portano dal centro di Montale a via Mameli e a via Santa Maria del Tiepido. Obiettivo dell’intervento – che è parte di un progetto più ampio, il Bici-plan, dedicato alla mobilità sostenibile – è quello di implementare i percorsi ciclopedonali, ricucire la rete esistente e collegarla al reticolo dei Comuni confinanti, completando i tratti mancanti.

Anche a Castelvetro, dove si sta avviando un progetto analogo al Bici-plan castelnovese, l’opera porterà un significativo potenziamento della rete ciclabile comunale, con il rifacimento del ponte pedonale nei pressi delle scuole del Capoluogo ed il completamento dell’ultimo tratto tra Cà di Sola e Settecani, necessario per collegare in modo più fluido Castelvetro alla Modena-Vignola, e la realizzazione di un importante ponte a scavalco del Torrente Guerro, nei pressi dell’abitato di Cà di Sola, funzionale a collegare Castelvetro alla frazione.