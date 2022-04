In occasione della Giornata mondiale della Sicurezza il convegno “Salute e sicurezza nei cantieri edili di Bologna e provincia”

Nella Giornata mondiale della Sicurezza, giovedì 28 aprile 2022, l’Istituto Professionale Edile di Bologna IIPLE-CPTO organizza il convegno “ Salute e sicurezza nei cantieri edili di Bologna e provincia”, che avrà luogo presso il Salone delle Feste de I Portici Hotel Bologna, in via Indipendenza 69 a Bologna, dalle ore 14,00 alle ore 18,00.

Si tratta di un convegno particolarmente articolato che IIPLE-CPTO, ente paritetico di formazione professionale per i lavoratori edili con lo scopo, tra gli altri, della sicurezza in cantiere, organizza con l’obiettivo di dare voce a tutte le Istituzioni del territorio che si occupano, su più fronti e livelli, dei differenti aspetti della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Dopo la relazione introduttiva sull’andamento dell’edilizia e sull’impegno dell’Istituto Professionale Edile per la sicurezza di lavoratori e imprese, verranno approfonditi dalle diverse autorità competenti vari punti. Tra questi, le politiche pubbliche di orientamento e formazione dei più giovani, la legalità nel settore edile, i dati degli infortuni nella ripresa del settore durante la pandemia e l’illustrazione delle attività di vigilanza in cantiere. Infine, riflessioni e sfide per la prevenzione del rischio: guardando all’ Europa, si affronteranno proposte innovative per la formazione alla sicurezza dei lavoratori europei e verranno resi noti i risultati del progetto internazionale ESTEEM; si approfondiranno poi il ruolo della legislazione italiana nella prevenzione dei rischi di infortuni e il tema della salute dei lavoratori correlata ai nuovi problemi da affrontare nell’ambito del digitale, come il tecnostress.

Il convegno “ Salute e sicurezza nei cantieri edili di Bologna e provincia” a cura di IIPLE-CPTO è realizzato in collaborazione con Comune di Bologna, ASL Bologna, ART-ER, INAIL Bologna, Università di Bologna. Durante il coffee-break avrà luogo l’intermezzo teatrale di Buratingenio, con un gruppo di allievi del Liceo artistico Arcangeli, nell’ambito del progetto “Dalla scuola al lavoro” promosso da ASL Bologna.

Apriranno i lavori alle ore 14,00 Mauro Vignoli, Presidente IIPLE Bologna, a nome delle associazioni datoriali, e Gaetano Lombardo, Vicepresidente IIPLE, a nome delle organizzazioni sindacali.

Introdurrà l’evento Gazmend Llanaj, Coordinatore CPTO Bologna.

Interverranno Daniele Ara, Assessore alle Politiche scolastiche del Comune di Bologna; Francesca Rago, Sostituto Procuratore Tribunale di Forlì; Paolo Galli, Direttore Unità operativa Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro ASL Bologna; Teresa Bagnoli, Area Manager ART-ER; Gianluca Napoletano, Direttore sede provinciale INAIL Bologna; Aniello Pisanti e Maria Capozzi, Direzione Ispettorato territoriale del Lavoro Bologna; Dina Guglielmi, Docente Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione UNIBO; Patrizia Tullini, Docente Dipartimento Scienze giuridiche UNIBO; Michele Villa, Docente IIPLE-CPTO esperto di formazione sulla sicurezza.

IIPLE-Istituto Professionale Edile di Bologna è un ente di formazione accreditato attivo sul territorio della Città Metropolitana dal 1947. Il suo impegno costante nella formazione, nell’informazione e nella prevenzione del rischio di infortuni sul lavoro è avvalorato e caratterizzato dalla collaborazione con le Istituzioni del territorio.

Da sempre al passo con i tempi e con i cambiamenti del mondo del lavoro, con particolare attenzione alle nuove tecnologie e alle tematiche ambientali, IIPLE lavora incessantemente per garantire un’ampia gamma di seminari e corsi di formazione e aggiornamento, in presenza e in streaming, per giovani, lavoratori e professionisti del settore delle costruzioni, perseguendo costantemente i valori di competenza professionale e sicurezza sul lavoro.

Annualmente IIPLE attiva anche i percorsi gratuiti – finanziati dal Fondo sociale europeo – di qualifica per operatore edile alle strutture (IeFP, rivolto ai giovani tra i 15 e i 18 anni) e di istruzione tecnica superiore (IFTS, rivolto a diplomati e laureati dell’area costruzioni, ambiente e territorio). Inoltre, presso IIPLE è attivo il Servizio Lavoro, che mette in contatto chi è in cerca di occupazione con le aziende che offrono lavoro.

L’Istituto Professionale Edile è presente sul web con le pagine social Facebook (Istituto Professionale Edile Bologna), Instagram (@iiplebologna), LinkedIn, Twitter (Istituto Istruzione Professionale Lavoratori Edili @IstitutoEdili), su YouTube al canale “edilicom” e sul sito www.edili.com.