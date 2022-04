Incidente sull’autostrada D14 Diramazione di Ravenna, morto un operaio

Alle 16:20 circa, sull’autostrada D14 Diramazione di Ravenna, nel tratto compreso tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo in direzione A14, è avvenuto un incidente all’altezza del km 19 a causa del quale ha perso la vita un operaio, che era impegnato in operazioni di manutenzione stradale correttamente presegnalate sui pannelli a messaggio variabile e in prossimità del luogo con appositi sistemi di segnalazione.

Sul luogo dell’evento, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione III Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia, il traffico transita su due corsie e non si registrano turbative.