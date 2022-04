Montefiorino, celebrazioni in ricordo del 25 Aprile

Il 77° anniversario della liberazione sarà celebrato lunedì 25 aprile a Montefiorino con una giornata di eventi che si svolgeranno dal mattino fino a sera, coinvolgendo istituzioni e associazioni locali.

Alle ore 10,00 dal cortile della rocca medievale, partirà la camminata attraverso il “sentiero della costituzione” allestito dagli alunni della scuola primaria e d’infanzia in Piazza Europa con l’accompagnamento della banda musicale cittadina e alle 10,30 ci sarà l’arrivo del “trekking partigiano” la Strada dei monti.

Sempre alle 10,30 verrà deposta e benedetta una corona di alloro al monumento ai Caduti con i saluti delle autorità e dalle ore 10,45 ci sarà il concerto degli alunni della scuola primaria e coro Vocilassù di Toano e a seguire quello della banda musicale di Montefiorino “Claudio Tazzioli”.

Nel pomeriggio, dalle ore 14,30 in piazza Marconi, ci sarà lo spettacolo Rockwood 4 peace e alle 17,30 nel cortile della rocca medievale, si concluderanno le celebrazioni con l’aperitivo letterario curato dai ragazzi della scuola secondaria di Montefiorino e dallo scrittore Sandro Campani.

Inoltre in piazza Fontana sarà presente il mercatino dei prodotti locali, mentre in piazza Europa si terrà per tutta la giornata la fiera del 25 aprile.