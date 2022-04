Giacobazzi Modena a valanga su Jesi

Uno dei migliori Giacobazzi dell’anno s’impone per 63-5 su Jesi e infila il terzo successo consecutivo in campionato. Davanti al pubblico di Collegarola, al termine di una prestazione di grande spessore, il quindici di coach Rovina conquista la vittoria più larga della stagione,mettendo a referto la bellezza di dieci mete.

Il tecnico modenese deve fare a meno di Flammia a poche ore dal fischio d’inizio e inserisce in prima linea Andrea Milzani, assente dalla gara di andata nelle Marche del 5 dicembre scorso. La differenza tecnica tra le due squadre è palese già dalle prime fasi: nei 20 minuti iniziali Jesi non supera mai la metà campo e i biancoverdeblù indirizzano la sfida con determinazione. Apre Cuoghi dalla piazzola, poi ancora Cuoghi raccoglie un calcio di Petti e appoggia in meta. Il mediano di mischia entra anche nella seconda marcatura di giornata, servendo Operoso che si tuffa in meta dopo una ripartenza veloce da calcio di punizione, nella terza meta è Kubler a prendersi la scena, con una finta che spiazza la linea ospite prima di apparecchiare per Bellei che si tuffa oltre la linea. Sul 24-0 il Giacobazzi alza il piede dall’acceleratore e la prima volta che si affaccia nella 22 biancoverdeblù Jesi va a bersaglio con la mischia. È uno dei pochi cali di tensione di giornata e di certo non basta a riequilibrare il confronto. Modena riprende subito il controllo del match e costruisce un’altra bella azione alla mano: Rizzi si infila nelle maglie ospiti e scarica su Ori, l’ovale arriva poi a capitan Michelini che segna la meta del bonus quattro minuti prima del cambio di campo.

È un Giacobazzi solido e divertente anche nella ripresa, quando Rovina lascia spazio anche ai ragazzi in panchina. Nei secondi 40 minuti saranno addirittura sei le mete. La prima la firma Carta, che esce dalla maul dopo una touche sui cinque metri, poi arriva la doppietta di Rossetto, bravo a sfruttare la sua velocità e a finalizzare il gioco alla mano dei suoi. I biancoverdeblù non abbassano il ritmo e al 66’ Esposito da posizione centrale, a dieci metri dalla linea di meta, apre il gioco e pesca con un calcio millimetrico Assandri, che raccoglie e si tuffa in meta. Nei dieci minuti finali è ancora Operoso a finalizzare una maul avanzante del pacchetto modenese e allo scadere Esposito fa andare Modena in doppia cifra appoggiando l’ovale in mezzo ai pali, con Assandri a convertire la meta per il 63-5 finale.

Domenica prossima turno di riposo per capitan Michelini e compagni, che torneranno in campo domenica 8 maggio a Collegarola con Cus Siena.

Tabellino:

Giacobazzi Modena Rugby 1965-Rugby Jesi 63-5

Marcature: 5’ cp Cuoghi, 10’ meta Cuoghi tr Cuoghi, 15’ meta Operoso tr Cuoghi, 18’ meta Bellei tr Cuoghi, 23’ meta Santini, 36’ meta Michelini; 48’ meta Carta tr Cuoghi, 51’ meta Rossetto, 60’ meta Rossetto, 66’ meta Assandri, 70’ meta Operoso, 80’ meta Esposito tr Assandri.

Giacobazzi Modena: Assandri; Petti (58’ Guidetti), Orlandi, Kubler (56’ Pilati), Rossetto; Michelini, Cuoghi (56’ Esposito); Flores (61’ Venturelli L.), Covi, Carta; Cojocari (50’ Mariani), Bellei; Milzani (34’ Ori), Operoso, Rizzi (50’ Morelli). All. Rovina.

Rugby Jesi: Carosi; Brabacci, Pulita, Fanesi, Marchegiani; Feliciani, Baioni; Sandroni, Tittarelli, Rodriguez Piaggesi; Marinelli, Amendola; Santini, Piergirolami, Bruciaferri E. A disposizione: Cappuccini, Bartolucci, Giuliani, Renzi, Pietrini, Tomassoni, Martedì. All. Greco.

Arbitro: Carmine Marrazzo (Modena).

Note: Ammoniti: 40’ Ori (Giacobazzi Modena), 45’ Carosi (Jesi), Orlandi (Giacobazzi Modena), 47’ Brabacci (Jesi). Risultato primo tempo: 29-5. Punti conquistati in classifica: Giacobazzi Modena 5, Jesi 0.

Serie B (girone 2), risultati 17° turno: Rugby Parma-Highlanders Formigine 70-3 (5-0), Florentia-Livorno 18-23 (1-5), Lions Amaranto-Imola 46-5 (5-0), Giacobazzi Modena-Rugby Jesi 63-5 (5-0). Riposano: Rugby Roma, Cus Siena.

Classifica: Rugby Parma 56, Livorno 52, Florentia 50, Rugby Roma 47, Lions Amaranto 40, Giacobazzi Modena 37, Cus Siena 25, Highlanders Formigine 14, Jesi 8, Imola -1.

Prossima giornata, 18° turno (1/5/2022): Cus Siena-Imola, Livorno-Lions Amaranto, Rugby Parma-Rugby Roma, Rugby Jesi-Florentia. Riposano: Giacobazzi Modena. Highlanders Formigine.