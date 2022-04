Casalgrande, inaugurati oggi due nuovi mezzi della Pubblica Assistenza EMA Emilia Ambulanze ODV

Inaugurati oggi, alle ore 12.00 davanti al Comune di Casalgrande, i due nuovi mezzi della Pubblica Assistenza EMA Emilia Ambulanze ODV.

La nuova automedica “EMA 20”, acquistata grazie al contributo di Mectiles, F.lli Corradini, Labo-Cer, CerGomma, Autogepy e grazie al contributo della famiglia Roversi in ricordo di “Umbo: un dono per la vita!”, sarà impiegata per il servizio di autoinfermieristica che l’associazione svolge partendo dall’ospedale di Scandiano.

Il secondo mezzo “EMA 04”, un pulmino allestito per il trasporto di persone diversamente abili, è stato acquistato grazie alla donazione di Impero Srl di Castellarano e grazie al contributo ottenuto con l’operato dei volontari.

I Volontari e il Consiglio Direttivo ringraziano di cuore gli sponsor per aver permesso l’acquisto dei due mezzi che vanno a completare l’opera di rinnovamento del parco automezzi dell’associazione.