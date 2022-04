Arrestati dai carabinieri di San Giovanni in Persiceto due minorenni che avevano rapinato un’anziana 85enne

Circa un mese fa i Carabinieri della Stazione di San Giovanni in Persiceto, a seguito di un’attività di indagine condotta sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, hanno identificato e deferito due adolescenti – un 16enne e un 17enne, entrambi stranieri, ma da sempre residenti a San Giovanni in Persiceto – per rapina e lesioni personali aggravate in concorso per aver rapinato, la mattina del 6 marzo scorso, un’anziana 85enne del posto.

L’anziana stava camminando lungo via Rocco Stefani quando due ragazzi stranieri a volto scoperto, con abbigliamento sportivo, le si erano avvicinati, facendola rovinare a terra e strappandole di mano la borsa. Durante la fuga i due avevano poi abbandonato la stessa nelle vicinanze. Un automobilista in transito che aveva assistito ai fatti, aveva raccolto la borsa restituendola alla vittima: dall’interno mancavano poco più di 20 euro. La donna era poi stata trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna e ricoverata con diverse fratture e una prognosi di 30 giorni.

Nella giornata di ieri, gli stessi militari hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in comunità emesse dall’Autorità Giudiziaria Minorile di Bologna, nei confronti degli stessi due giovani rapinatori.