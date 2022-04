Lunedì 9 maggio a Carpi inizierà il cantiere in corso Roma

L’Amministrazione comunale informa che, terminati gli atti preparatori, lunedì 9 maggio in corso Roma inizierà il cantiere vero e proprio per i lavori sulla pavimentazione.

Intanto domani, venerdì 29 aprile, è in programma l’annunciato incontro con residenti e attività commerciali della zona, per illustrare le modifiche alla viabilità durante la presenza del cantiere – la riunione è stata convocata nei giorni scorsi a mezzo lettera, ma in seguito alla segnalazione di qualche disguido postale, oggi è stato organizzato anche un volantinaggio porta a porta nell’area interessata (piazza Garibaldi, piazzale Ramazzini, le vie Einaudi, Meloni, Sbrilanci, San Francesco oltre lo stesso corso Roma). Un primo incontro informativo si è svolto ieri con rappresentanti delle attività direttamente coinvolte dal cantiere.

Lunedì 9 maggio si inizierà con la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale propedeutica all’allestimento del cantiere, che avverrà gradualmente con modalità da concordare con il coordinatore della sicurezza e la direzione lavori.

Per quanto riguarda l’importo dell’intervento, il costo complessivo è 975mila euro Iva inclusa; la Porfirea srl di Sassuolo è la ditta individuata per l’esecuzione dei lavori, con un importo contrattuale di circa 750.000 Iva inclusa, avendo applicato un ribasso di quasi il 9% alla base d’asta. Salvo imprevisti, la durata del cantiere è stimata in sette mesi, con l’obiettivo di concludere i lavori entro Natale.