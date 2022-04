Rubiera, ponte sul Tresinaro a senso unico alternato

La Provincia di Reggio Emilia informa che dalle 8.30 di martedì 3 maggio sul ponte sul Tresinaro della Sp 51, in comune di Rubiera, si viaggerà a senso unico alternato regolato da semaforo, con limitazione della velocità a 30 km/ora, per consentire lo svolgimento in sicurezza di un intervento di manutenzione straordinaria.

L’ordinanza della Provincia dispone che – nel caso si formino incolonnamenti di veicoli di lunghezza superiore ai 150 metri – il traffico venga regolamentato con movieri fino allo smaltimento delle code.

Per cercare di ridurre il più possibile gli incolonnamenti, d’intesa con il Comune di Rubiera, verrà inoltre consigliata ai mezzi pesanti (sopra le 32 tonnellate) diretti da Reggio – attraverso la via Emilia – verso Casalgrande, Dinazzano, Sassuolo/provincia di Modena di deviare, a Villa Bagno, verso la Sp 52 per Scandiano e la Sp 467R Pedemontana.