Albinea: lavori sulle strade con modifica della viabilità

Lunedì 2 maggio, a partire dalle ore 8.30, Ireti effettuerà un intervento sulla rete del gas all’incrocio tra via Matteotti e via di Vittorio, in corrispondenza dell’impianto semaforico sulla Pedemontana.

I lavori si concluderanno nel pomeriggio di martedì 3. Nel tempo di durata del cantiere, per regolare la circolazione, sarà istituito un senso unico alternato sulla Pedemontana.

Altro intervento, sempre lunedì 2 maggio, ma stavolta da parte del Comune, sarà l’asfaltatura di 300 metri di via Chiesa, all’altezza della Pieve di Albinea. I lavori si concluderanno in giornata. La viabilità subirà le seguenti modifiche: chi dovrà scendere da via Monsignor Tondelli potrà utilizzare via Pareto, così come chi dovrà salite verso la chiesa.