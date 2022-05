Chiusura notturna di un tratto sulla Tangenziale di Bologna

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di martedì 3 alle 6:00 di mercoledì 4 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 7bis “SS64 Ferrarese” e lo svincolo 6 “Castelmaggiore”, verso Casalecchio/A1 Milano-Napoli.

Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo 7 “Bologna Centro”, in entrata verso Casalecchio/A1 e in uscita per chi proviene da San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto. Si precisa che rimarrà aperto il ramo di svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio immette sulla Tangenziale in direzione Casalecchio.

In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: SS64, Via Aposazza, Via Lipparini, Via Stendhal, per rientrare sulla Tangenziale allo svincolo 6 “Castelmaggiore”.