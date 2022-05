StraBologna Scuole 2022: 450 i bambini in pista sabato 30 aprile

Sabato 30 aprile 2022 si è tenuto il quarto evento del progetto StraBologna Scuole – 15° Grand Prix Emil Banca grazie alla collaborazione di UISP con la Polisportiva Pontevecchio e all’appoggio di Emil Banca, LloydsFarmacia e Coop Alleanza 3.0.

Il progetto StraBologna Scuole – 15° Grand Prix Emil Banca, patrocinato dall’Ufficio Scolastico Regionale, nasce con l’obiettivo di coinvolgere tutti i bimbi delle scuole primarie di Bologna per introdurli alle discipline dell’atletica leggera al fine di promuovere movimento, divertimento e sana competizione.

450 i bambini presenti all’ultimo appuntamento del progetto StraBologna scuole: a scendere in pista questa giornata gli alunni delle classi delle scuole Albertazzi, Cesana, De Amicis, De Vigri, Drusiani, Manzolini, Maria Ausiliatrice e Morandi.

Gli studenti delle scuole primarie di Bologna si sono cimentati nelle prove di lancio del vortex, salto in lungo, corsa di velocità con fotocellule e staffette; da quest’anno i bambini e le bambine più grandi hanno avuto la possibilità di sperimentare il lancio del giavellotto ed il lancio del peso, con attrezzi su misura. I bimbi sono stati accompagnati in campo dagli istruttori UISP e Pontevecchio che li hanno seguiti durante l’anno e dalle mascotte del parco acquatico La Quiete.

Ospiti d’eccezione l’Assessora allo Sport e al Bilancio del Comune di Bologna Roberta Li Calzi, la Presidente di Uisp Bologna Paola Paltretti e il Consigliere Comunale Mattia Santori, che hanno partecipato alla giornata di sport dedicata alle scuole primarie di Bologna, premiando i vincitori della corsa di velocità con fotocellule e staffette.

L’ultima tappa del progetto è prevista in Piazza Maggiore proprio durante i giorni della StraBologna. Sabato 21 maggio i bambini che sono stati più veloci nelle gare di velocità con fotocellule si sfideranno sul Crescentone di Piazza Maggiore durante la StraBologna Sprint. Tutti i partecipanti, inoltre, saranno premiati con una speciale medaglia.

Grazie alla partecipazione ai quattro eventi ogni scuola ha guadagnato un punteggio che, sommato a quello dato dalla partecipazione alla StraBologna del 22 maggio 2022, permetterà ai primi istituti classificati di ricevere un premio in denaro offerto da Emil Banca per l’acquisto di materiale didattico/sportivo.

Domenica 22 maggio 2022 torna la StraBologna, una grande festa della città adatta a tutti: runner, podisti, ma anche famiglie, disabili, anziani, carrozzine, bambini, cani al guinzaglio. Da venerdì 20 a domenica 22 maggio sarà possibile trovare in Piazza Maggiore gli stand espositivi dei partner. Come da tradizione, sabato 21 maggio diverse associazioni sportive si esibiranno sul Crescentone della Piazza e la domenica, alle ore 10:30, si partirà da via Rizzoli per vivere insieme la 41esima edizione della StraBologna.

Iscrizioni aperte negli oltre 50 punti di iscrizione elencati sul sito ufficiale e online: www.strabologna.it