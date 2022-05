‘Un’economia per il bene comune’: domenica processione-pellegrinaggio da Sassuolo a Fiorano

Presso la Canonica di San Giorgio a Sassuolo, presenti i parroci Don Patrick Valena e Don Antonio Lumare, è stata illustrata l’iniziativa ‘Un’economia per il bene comune’ organizzata dalle Unità Pastorali di Sassuolo e di Fiorano. ‘Un’economia per il bene comune’ è in programma domenica 8 maggio, ed è rivolta al mondo del lavoro: sono invitati tutti gli addetti dell’agricoltura, dell’industria, del commercio e dei servizi; dipendenti, autonomi, artigiani, imprenditori, con i loro rappresentanti sindacali e delle associazioni di categoria.

Alle ore 16 dal Duomo di San Giorgio parte la processione-pellegrinaggio che a piedi raggiunge la Basilica della Beata Vergine del Castello di Fiorano, dove, alle 17.30, l’Arcivescovo di Modena Mons. Erio Castellucci celebra la Messa per tutti i lavoratori.

Alle ore 18.30 sul piazzale San Giovanni Paolo II il prof. Stefano Zamagni parlerà sul tema ‘L’economia sostenibile’. Alle ore 19.30 apre lo stand gastronomico di gnocco e tigelle.

Il prof. Stefano Zamagni, docente alla Facoltà di economia dell’Università di Bologna, è stato nominato da Papa Francesco Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali.

Come ha spiegato Don Antonio durante l’incontro con la stampa, già negli anni passati, durante la Novena dell’8 Settembre in occasione della Festa della Beata Vergine del Castello, una serata di preghiera è stata dedicata al mondo del lavoro, ma si è deciso di darle maggiore spazio e visibilità spostando l’iniziativa in Maggio, mese mariano e meta di pellegrinaggi diocesani.

Le unità pastorali di Sassuolo e Fiorano hanno deciso di unirsi perché il tema del lavoro non conosce i confini ‘amministrativi’, soprattutto in un distretto come quello ceramico e anche perché i Sassolesi hanno sempre ritenuto anche proprio il Santuario della Beata Vergine del Castello.

Le comunità parrocchiali – ha spiegato Don Patrick – registrano e sono attente alle preoccupazioni degli imprenditori e dei lavoratori per questi mesi turbolenti e per le sue ricadute nel territorio, preoccupazioni che vengono espresse anche nei confessionali. “Arrivano alla Chiesa e cerchiamo di portarle nella preghiera” spiegano.

ALTRE INIZIATIVE IN MAGGIO AL SANTUARIO DIOCESANO

E’ intenso il programma delle cerimonie e delle iniziative durante il mese mariano. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, si celebrano due Messe n Santuario, alle ore 7 e alle ore 20.30 e una nella chiesa parrocchiale alle ore 8.30.

Il sabato le Messe sono alle ore 7 e alle ore 19 in Santuario, alle ore 8.30 in parrocchiale e alle ore 9.30 alla Casa di Riposo Coccapani.

Alla domenica mattina le Messe sono in Parrocchia, alle ore 8, alle ore 9.30 e alle ore 11, mentre sul Santuario la Messa sarà alle ore 17.30.

Le Messe pomeridiane e serali sono precedute dalla recita del Rosario, così come il Rosario viene recitato, in date e orari diversi, presso la Maestà di Via Magellano, Via Tasso 34, la Maestà di Via Poliziano, la Madonna del ponte, l’Anfiteatro di Via Braida, Via Doria 8.

Sabato 7 maggio ci sarà nel pomeriggio un pellegrinaggio dei giovani dal Duomo di Modena al Santuario di Fiorano, cui seguirà la veglia sul Piazzale San Giovanni Paolo II con l’Arcivescovo Mons. Erio Castellucci in occasione della 59° giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 2022

Giovedì 12 maggio si svolge il Ritiro generale del clero diocesano con l’Arcivescovo Mons. Erio Castellucci.

Domenica 22 maggio nel Salone del Pellegrino ‘Pranzo per Don Eligio’ con la presentazione del progetto ‘Il libro di Don Eligio Silvestri’

Domenica 29 maggio ‘Pellegrinaggio dei ministranti della diocesi’ con, alle ore 18.30, Vespri solenni. (Il ministrante è un fedele laico il quale svolge un servizio alla comunità cristiana, ai sacerdoti e ai diaconi durante la liturgia e nelle altre celebrazioni di preghiera, ad esempio i chierichetti).

Martedì 31 Maggio il mese mariano si conclude alle ore 20.30 in Basilica con la Solenne Celebrazione Eucaristica, presieduta dal Mons. Giuseppe Verucchi, arcivescovo emerito di Ravenna-Cervia. Al termine processione per le vie del paese.