Lunedì a Carpi iniziativa pubblica con Prodi e Schlein nel giorno dedicato alla Ue

“Da Schuman a Sassoli, la forza di una idea” è il titolo della pubblica iniziativa con cui, lunedì 9 maggio, Carpi celebrerà la “Giornata dell’Europa” nel Teatro cittadino: protagonisti della serata, dedicata a David Sassoli e organizzata dal Comune sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo, saranno Romano Prodi ed Elly Schlein.

L’ex-Presidente della Commissione Europea e la Vice-Presidente della Regione dialogheranno con la giornalista Valentina Parasecolo, addetta stampa del Parlamento europeo. Sarà anche l’occasione per parlare dell’ultimo libro di ciascun ospite: rispettivamente “Le immagini raccontano l’Europa” di Prodi e “La nostra parte” della Schlein.

Il Comune di Carpi aveva annunciato una iniziativa in ricordo di Sassoli in gennaio, quando il Presidente dell’Assemblea di Strasburgo morì prematuramente: l’Amministrazione vuole così onorare la memoria e l’insegnamento del politico scomparso, con rinnovata gratitudine per esser stato artefice e protagonista della storica giornata dell’11 luglio scorso, quando venne a commemorare con la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen l’eccidio di Cibeno del 1944 (67 antifascisti prelevati dai nazisti nel Campo di Fossoli e fucilati nel vicino poligono di tiro).

La “Giornata dell’Europa” è stata stabilita nel giugno 1985: la data del 9 maggio fu scelta in quanto anniversario della cosiddetta “dichiarazione Schuman” del 1950, il discorso con cui il Ministro degli Esteri francese Robert Schuman propose di creare la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (Ceca), progenitrice dell’odierna Unione.

L’incontro di lunedì nel Teatro Comunale inizierà alle 21 (apertura porte ore 20:30): ingresso libero, mascherina FFP2 obbligatoria.

Romano Prodi, docente universitario, già ministro, deputato e due volte Presidente del Consiglio (1996-1998 e 2006-2008), è stato Presidente della Commissione Europea dal 1999 al 2004.

Elly Schlein, Vice-Presidente regionale con deleghe a cooperazione internazionale, relazioni internazionali e rapporti con l’UE, è stata membro del Parlamento Europeo dal 2014 al 2019.

Valentina Parasecolo, giornalista, già collaboratrice di trasmissioni come “Petrolio” su Raiuno, “Anno Uno” e “Servizio Pubblico” su LA7, dal 2018 è addetta stampa del Parlamento Europeo.