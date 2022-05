Urbana: a DumBO dal 6 al 15 maggio la seconda edizione del festival di arte urbana

Dieci giorni di “tag” e “pittate”, con musica dal vivo e dj set, performance, laboratori per tutti e street food gourmet. Dal 6 al 15 maggio, nel distretto di DumBO a Bologna (via Casarini 19, ingresso gratuito) torna URBANA – Underground Art Project, il festival di arte urbana prodotto da Open Group con la direzione artistica di Simona Gavioli.

Dopo la prima edizione dello scorso anno, che ha restituito all’ex scalo ferroviario del Ravone la sua identità di spazio propulsore di energie creative e cultura urbana, DumBO accoglierà nuovamente writer provenienti da tutta Italia per realizzare un’azione monumentale su una parete di circa 1.000 metri quadri. Parallelamente Aris, Geometric Bang e i Truly Design, artisti di fama internazionale stilisticamente molto diversi, creeranno 3 opere su grande scala, proseguendo così la trasformazione di DumBO in un museo a cielo aperto del muralismo contemporaneo italiano.

Il progetto è vincitore dell’avviso pubblico “Creative Living Lab – 3 edizione”, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

L’ingresso a URBANA è gratuito e aperto a tutti. Per accedere a DumBO è obbligatorio registrarsi gratuitamente su Eventbrite (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-dumbo-summertime-2022-317674040607), selezionando la data esatta in cui si vuole partecipare.

DUMBO. Gestito da Open Event, una società formata da Eventeria e Open Group, DumBO (Distretto Urbano Multifunzionale di Bologna) è uno spazio di rigenerazione urbana temporanea di proprietà di FS Sistemi Urbani: quasi 40.000 metri quadrati dell’ex scalo merci Ravone (via Casarini 19), che sono tornati a disposizione della città. Capannoni e aree aperte sono destinati ora a cultura, arte, sociale, musica e sport per attività trasversali e sempre diverse, in stretta relazione con il territorio. Un luogo in cui associazioni, imprese e cittadini collaborano e si contaminano. Spazi da reinventare, disponibili ad interpretare bisogni differenti. A poca distanza dal centro storico, dall’autostazione e dalla stazione ferroviaria.

Per informazioni: Tel. 051 0493742, e-mail info@dumbospace.it, sito https://urbanaproject.it