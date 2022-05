Ecco il nuovo ‘Giardino dei Piccoli’ alla primaria Stradi di Maranello

Nei giorni scorsi, presso la scuola primaria ‘Ing. Carlo Stradi’ di Maranello, gli alunni della classe prima A e le loro insegnanti – Nunzia Milano, Leonilde Matrone e Rosa Rizzo – hanno inaugurato il ‘Giardino dei Piccoli’, alla presenza della Dirigente scolastica Flavia Capodicasa, del Sindaco Luigi Zironi e dell’Assessore all’Ambiente Elisabetta Marsigliante.

Il progetto vede i bimbi impegnati nella cura di un orto realizzato con le loro mani, dando loro la possibilità di esplorare i tempi della natura, di rispettarne le attese e di scoprire il concetto di responsabilità verso l’ambiente che ci circonda.

“In questo nuovo spazio verde – sottolinea la Dirigente scolastica Capodicasa – gli studenti impareranno anche a lavorare in gruppo e a dividersi i compiti per raggiungere un obiettivo comune, oltre ad affinare il loro rapporto con la natura, che per la loro crescita educativa e didattica sarà fondamentale negli anni a venire.

Prendersi cura di uno spazio verde, infatti, consentirà loro un approccio più concreto e coinvolgente in materie come la matematica e le scienze. E insegnerà loro a rispettare i tempi della natura, così diversi da quelli frenetici della nostra quotidianità, nonché ad affrontare la delusione di una piantina mai spuntata nonostante gli sforzi fatti”.

In occasione del taglio del nastro nel ‘Giardino dei Piccoli’, gli alunni hanno anche illustrato personalmente il lavoro svolto nell’orto al Sindaco Zironi e all’Assessore Marsigliante, per poi concludere l’iniziativa con un simpatico momento musicale dedicato agli ortaggi.