Pallacanestro Scandiano: Emil Gas di scena sabato ad Imola col Grifo Basket, Serie B femminile ad Ancona

Seconda trasferta consecutiva per l’Emil Gas Scandiano, in campo (sabato) alle 18,30 ad Imola contro il Grifo Basket nella seconda giornata di ritorno di Serie C Silver. La formazione biancoblu va a caccia di riscatto dopo le sconfitte con Argenta e Bertinoro che hanno decisamente il margine sul secondo posto: Imola, battuta all’andata col punteggio di 102-70 al termine di 40’ praticamente perfetti, è reduce anch’essa da due stop consecutivi, l’ultimo ad Albinea con la Rebasket, e ha nella coppia di lunghi Stanzani-Delvecchio il proprio punto di forza.

Alle 19,00, invece, viaggiano alla volta di Ancona le ragazze della B femminile, che chiudono la loro Poule Playoff facendo visita alla capolista Basket Girls. Sul parquet del PalaScherma si affrontano due delle formazioni più in forma del periodo, con il quintetto biancoblu che punta – nonostante l’indiscutibile valore altrui – a portare a casa il quinto successo consecutivo.