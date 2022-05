Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 7 maggio 2022

Condizioni di cielo coperto o molto nuvoloso con temporanee schiarite nelle ore centrali sul settore centro-orientale; precipitazioni deboli e irregolari sui rilievi e zona pedecollinare, sporadiche nelle aree di pianura. In serata intensificazione delle precipitazioni sulle pianure a ridosso del Po. Temperature minime stazionarie o in lieve flessione comprese tra 12 e 15 gradi; massime in aumento comprese tra 17 e 20 gradi. Venti deboli, prevalenti da nord-est, con rinforzi sui rilievi. Mare da poco mosso a mosso con moto ondoso in attenuazione.

(Arpae)