Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 8 maggio 2022

Al mattino cielo coperto o molto nuvoloso con precipitazioni deboli-moderate, prevalentemente sul settore centro-occidentale, anche a carattere di rovescio. Nel pomeriggio precipitazioni residue sul settore centro-occidentale in esaurimento serale e progressiva attenuazione della nuvolosità a partire dal settore orientale. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento comprese tra 13 e 16 gradi; massime in aumento comprese tra 19 e 22 gradi. Venti deboli da nord-est con rinforzi sui rilievi. Mare poco mosso.

(Arpae)