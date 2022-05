Spaccio di droga, tre arresti a Carpi

Personale del Commissariato di P.S. di Carpi ha tratto in arresto tre cittadini stranieri, irregolari sul territorio nazionale, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel pomeriggio di ieri, personale della Squadra Volante, in servizio di controllo del territorio, ha notato un uomo che, alla vista della Polizia, ha accelerato il passo, come per eludere un eventuale controllo, per poi far ingresso presso un affittacamere.

Gli operatori lo hanno, pertanto, seguito e sorpreso nella camera ove alloggiava, dove si trovavano altre due persone che, all’arrivo degli agenti, hanno tentato di occultare frettolosamente addosso degli oggetti.

Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti sostanza stupefacente – 34 gr di hashish e 2,95 gr di cocaina -, un bilancino di precisione, materiale per il taglio e per il confezionamento della droga, oltre a quasi 7mila euro in contanti.

I tre giovani, di 26, 30 e 31 anni, privi di documenti di identificazione, sono stati accompagnati in Commissariato per i rilievi fotodattiloscopici e messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, che esaminata la posizione, ha istruito i provvedimenti ai fini della loro definitiva espulsione dal territorio nazionale, con accompagnamento presso il CPR di Gradisca di Isonzo a Gorizia, su provvedimento di trattenimento adottato dal Questore di Modena.

Tuttora in corso gli accertamenti amministrativi a carico della struttura alloggiativa.