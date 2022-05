Mauro Francia confermato alla presidenza della fondazione Cresciamo

Alla presidenza della fondazione Cresciamo viene confermato Mauro Francia, già dirigente del settore Istruzione del Comune di Modena, così come vengono confermati i due componenti del cda: Cinzia Cornia, già insegnante, sindacalista e consigliera comunale, e il docente universitario Stefano Neri. Lo ha comunicato al Consiglio comunale nella seduta di giovedì 12 maggio il sindaco Gian Carlo Muzzarelli ricordando il percorso che ha portato alle nomine, avviato con l’avviso pubblico per la raccolta delle candidature e proseguito con le audizioni da parte delle commissioni consiliari in seduta congiunta.

Il consiglio di amministrazione di Cresciamo è completato dai rappresentanti dei genitori (Andrea Bertani e Sofia Fichi), su proposta del coordinamento dei consigli di gestione, mentre come revisore effettivo è stata nominata Elena Dondi.

Gli incarichi sono gratuiti come lo sono anche quelli della Fondazione Collegio San Carlo nel consiglio di amministrazione della quale è stata confermata dal Comune la dirigente scolastica Giovanna Morini ed è stato nominato l’avvocato Andrea Ballestrazzi. Oltre alla laurea in Giurisprudenza, Ballestrazzi è laureato anche in Scienze filosofiche, è dottorando di ricerca in Scienze religiose (indirizzo Etica, filosofia e religioni) ed è tra i dirigenti dell’organizzazione di volontariato “Ho avuto sete” che dal 2012 realizza progetti umanitari in diverse aree del mondo.