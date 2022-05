Siamo nati per camminare, premiate le classi vincitrici di Bologna

Oggi a Palazzo d’Accursio l’assessore alla scuola Daniele Ara, e le assessore alla nuova mobilità, Valentina Orioli, e allo sport, Roberta Li Calzi hanno premiato le classi vincitrici per il Comune di Bologna di “Siamo nati per camminare”, la campagna regionale nell’ambito del progetto comunale “Bologna a scuola si muove sostenibile”, che dal 2020 lavora per creare e supportare una rete di Pedibus nelle scuole primarie della città.

Nell’anno scolastico 2021-2022 l’attivazione di circa 40 linee di bus a piedi in 13 scuole, a cui entro la fine dell’anno scolastico si aggiungeranno i percorsi in via di attivazione su altre quattro scuole di Bologna e una linea Pedibus.

Il contest

Per due settimane, tra il 28 marzo ed il 9 aprile, oltre 1600 classi delle scuole primarie della Regione Emilia-Romagna, di cui 200 solo a Bologna, si sono sfidate a chi si muoveva in maniera più sostenibile nel percorso da casa a scuola, lasciando a casa il più possibile l’auto e preferendo i piedi, la bici, o il Pedibus.

I vincitori sono stati ricevuti nella sala del Consiglio comunale in uno speciale Question Time, a cui è seguita la consegna degli attestati di premiazione e dei gadget, ed un momento di gioco in piazza Maggiore, a ricordare il tema di questa edizione che invita la comunità a vivere strade e piazze urbane come spazi di gioco libero per i più piccoli.

I partecipanti hanno risposto con creatività alla domanda chiave dell’edizione 2022 del contest, “A che gioco giochiamo?”, inventando e progettando giochi in strada in prossimità delle scuole o lungo i principali percorsi casa-scuola.

Sono state premiate: la 5 B della scuola primaria XXI Aprile, che si è mossa in maniera più sostenibile nelle due settimane del contest, e la 3 B della scuola primaria Croce Coperta, come classe che ha maggiormente migliorato il proprio stile di mobilità rispetto alle modalità di spostamento abitualmente utilizzate.

Siamo Nati per Camminare è la decennale campagna regionale promossa dal centro di Educazione alla Sostenibilità di Arpa Emilia-Romagna, ideata e coordinata dal Centro Antartide di Bologna con la collaborazione dei Genitori Antismog di Milano, e che nel Comune di Bologna promuove la mobilità sostenibile nel tragitto che porta i bimbi della scuola primaria come modalità di riscoperta della città, di promozione della salute, di attenzione alla sostenibilità.